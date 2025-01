Zelensky: stiamo interrogando due soldati nord coreani Kiev, 11 gen. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky annuncia che le forze ucraine hanno catturato due soldati della Corea del Nord parte dei contingenti inviati dalla Russia a combattere nel paese invaso. "I nostri ragazzi delle Forze per le operazioni speciali, in particolare il Gruppo tattico n. 84, oltre ai paracadutisti, hanno catturato due soldati della Corea del Nord. Sono vivi e sono già stati portati a Kiev. Sono stati catturati nella regione di Kursk, e non è stato facile" ha detto Zelensky. "Ora questi due ricevono cure mediche e parlano con gli inquirenti dei servizi di sicurezza. I russi danno i loro documenti a questi coreani, ma non ingannano nessuno".