Zelensky: spero che Biden sosterrà ilpiano per finire la guerra Milano, 20 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj "spera" che Joe Biden sostenga il suo piano per porre fine alla guerra con la Russia, che gli presenterà la prossima settimana durante un viaggio negli Stati Uniti. "Spero davvero che lui (Biden) sosterrà questo piano, che è pensato per decisioni rapide da parte dei nostri partner. Questo piano è pensato per decisioni che dovranno essere prese tra ottobre e dicembre. Non si tratta di ritardare. Ce lo auguriamo. Noi crediamo che il piano funzioni", ha dichiarato Zelensky.