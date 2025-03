Zelensky spera in "misure forti" Usa se Mosca dice no alla tregua Kiev, 12 mar. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di "aspettarsi misure forti" da parte degli Stati Uniti contro la Russia, qualora Mosca non accettasse la proposta di cessate il fuoco concordata da Kiev e Washington nell'incontro dell'11 marzo in Arabia Saudita. "Misure forti verso la parte russa. Misure forti, per quanto ne so possiamo contare su misure forti. Non conosco i dettagli, non lo so ancora, ma stiamo parlando di azioni sanzionatorie e di conseguenza di rafforzamento dell'Ucraina", ha detto Zelensky in conferenza stampa a Kiev. Secondo il leader ucraino, i 30 giorni di cessate il fuoco servirebbero per definire le condizioni di un futuro accordo di pace, comprese le garanzie di sicurezza a Kiev da parte degli alleati. "Oggi tutto dipende dalla volontà della Russia: cessate il fuoco e silenzio, oppure continui massacri. Oggi tutto dipende da questo Paese. Al 100%. Perché l'America ha dimostrato la sua posizione. L'Ucraina ha dimostrato la sua posizione, senza interpretazioni divergenti, in modo molto diretto". La Russia sta esercitando la "massima pressione" sulle truppe ucraine che occupano da agosto la regione di Kursk, ha poi ammesso Zelensky dopo che negli ultimi giorni Mosca ha rivendicato la riconquista di diverse località nell'area. "I russi stanno chiaramente cercando di esercitare la massima pressione sulle nostre truppe. Il nostro comando militare sta facendo quello che deve fare: preservare la vita del maggior numero possibile di nostri soldati".