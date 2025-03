Zelensky, Putin non è pronto a metter fine alla guerra Kiev, 19 mar. (askanews) - Le condizioni poste dal presidente russo Vladimir Putin nella telefonata odierna con il presidente Usa Donald Trump mostrano che il leader di Mosca non è pronto "a metter fine alla guerra". L'ha dichiarato durante una conferenza stampa online il leader ucraino Volodymyr Zelensky. "Il suo intero gioco consiste nel renderci il più deboli possibile", ha dichiarato Zelensky durante una conferenza stampa online. Il leader di Kiev ha anche affermato che l'esercito ucraino continua a combattere nella regione russa di Kursk e di essere sicuro che non ci saranno tradimenti da parte dei partner americani ed europei e che l'assistenza continuerà. Zelensky ha dichiarato di essere favorevole in linea di principio a una tregua di 30 giorni degli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma che è necessario prima conoscerne i "dettagli". Lo riferisce l'agenzia di stampa France Presse. "Sosterremo tali proposte, ma è molto importante conoscere i dettagli e capire cosa viene realmente proposto", ha dichiarato Zelensky.