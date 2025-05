Zelensky: pronto a incontrare Putin, "faremo tutto il possibile" Kiev, 13 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a Kiev con i giornalisti, ha ribadito di volere incontrare Vladimir Putin per colloqui in Turchia sulla fine della guerra, dichiarando che è pronto a recarsi a Istanbul insieme al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, qualora Putin non volesse incontrarlo nella capitale turca, Ankara. "Aspetteremo l'incontro con Putin. Se non è pronto a venire ad Ankara, andremo con Erdogan a Istanbul. Faremo tutto il possibile perché questo incontro si realizzi", ha affermato Zelensky.