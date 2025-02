Zelensky: pronti a parlare con Mosca se posizione comune con Usa e Ue Monaco di Baviera, 14 feb. (askanews) - Parlando prima dell'incontro con il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Volodymyr Zelensky, ha detto di essere pronto a colloqui diretti con la Russia una volta che Kiev avrà raggiunto una posizione comune con gli Stati Uniti e l'Europa su come porre fine alla guerra. "Siamo pronti a qualsiasi colloquio con l'America e i nostri alleati", ha detto, "se ci forniranno risposte specifiche a nostre richieste specifiche e una comprensione comune del pericolo Putin, allora saremo pronti a parlare con i russi". Vance, da parte sua, ha detto che gli Usa sono pronti a fare pressione sulla Russia per porre fine alla guerra e ha cercato di rassicurare le nazioni europee, preoccupate di essere escluse dai colloqui, affermando che "naturalmente" dovrebbero essere al tavolo; tuttavia, ha chiesto all'Europa di spendere maggiormente per la propria difesa.