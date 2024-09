Zelensky: presenterò a Biden un piano per la vittoria LMilano, 13 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che incontrerà il suo omologo statunitense Joe Biden a settembre. "Il nostro incontro con il Presidente Biden è previsto per questo mese. Gli presenterò un piano per la vittoria. Un insieme di soluzioni interconnesse che daranno all'Ucraina abbastanza potere, abbastanza cose, per mettere questa guerra sulla strada della pace", ha detto durante una conferenza a Kiev. Sull'operazione di Kursk, "ha portato ai risultati che francamente ci aspettavamo. Il nemico è stato fermato nella regione di Kharkiv e il suo progresso nella regione di Donetsk è stato rallentato, nonostante la situazione sia molto difficile. Tuttavia hanno ritirato le loro forze in altre regioni".