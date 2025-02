Zelensky: "Non posso svendere l'Ucraina" Kiev, 19 feb. (askanews) - "Non posso svendere l'Ucraina": lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando l'intenzione statunitense di subordinare gli aiuti militari all'accesso ai giacimenti di terre rare del Paese. Tuttavia Kiev è pronta a lavorare "su un documento serio" che contenga "delle garanzie di sicurezza": la proposta della Casa Bianca "è al di fuori dei miei poteri, al di fuori della Costituzione e delle leggi dell'Ucraina, è qualcosa sotto la legge di New York, e non c'è una parola sulle garanzie di sicurezza".