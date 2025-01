Zelensky: l'invio di truppe occidentali costringerebbe Mosca a pace Roma, 9 gen. (askanews) - Il dispiegamento di truppe occidentali in Ucraina contribuirebbe a "costringere la Russia a fare la pace". Lo ha sottolineato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky durante l'incontro del Gruppo di contatto sull'Ucraina alla base Nato di Ramstein, in Germania, in presenza del segretario alla Difesa americano Lloyd Austin. "Gli obiettivi di Putin restano immutati. Vuole distruggere completamente l'Ucraina, e spezzare tutti noi e anche voi. Ecco perché il nostro obiettivo è trovare quanti più strumenti possibili per costringere la Russia alla pace. Credo che tale dispiegamento di contingenti dei partner sia uno degli strumenti migliori. Cerchiamo di essere più pratici nel renderlo possibile", ha sottolineato Zelensky, il quale ha chiesto anche più droni per "scoraggiare il nemico e tenerlo a distanza". Ci sono molte speculazioni su possibili futuri colloqui di pace dopo quasi tre anni di intervento militare russo in Ucraina, mentre Donald Trump ha promesso di lavorare per una rapida fine della guerra. Tra le idee al vaglio delle cancellerie europee e di Washington c'è quella di dispiegare un contingente militare in Ucraina per garantire il mantenimento di un ipotetico cessate-il-fuoco. "È chiaro che un nuovo capitolo inizia per l'Europa e per il mondo intero, tra soli 11 giorni - ha detto Zelensky riferendosi all'insediamento di Trump - un momento in cui dovremo collaborare ancora di più, fare ancora più affidamento l'uno sull'altro e raggiungere insieme risultati ancora più grandi. E vedo questo come un momento di opportunità".