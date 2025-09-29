Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

La frattura nell'Occidente
Video
Zelensky: "La Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova"
29 set 2025
29 set 2025
Kiev, 29 set. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è congratulato con il partito filo-europeo al potere in Moldova per la vittoria alle elezioni parlamentari, aggiungendo che la Russia non è riuscita a ribaltare il voto nell'ex paese sovietico. "L'influenza sovversiva della Russia non si diffonderà ulteriormente in Europa - ha detto Zelensky - la Russia non è riuscita a destabilizzare la Moldova, nonostante abbia speso ingenti risorse per minarla e corrompere chiunque potesse".