Zelensky: la Russia manda avanti i soldati nordcoreani Kiev, 28 dic. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "diversi" soldati nordcoreani feriti sono morti dopo essere stati catturati dalle forze ucraine, accusando la Russia di offrire loro una "protezione minima". "Ci sono state notizie di diversi soldati della Corea del Nord. I nostri soldati sono riusciti a farli prigionieri. Ma erano feriti molto gravemente e non potevano essere rianimati", ha detto Zelensky in un discorso pubblicato sui social. E ha aggiunto: "I russi li mandano all'assalto in modo che abbiano una protezione minima".