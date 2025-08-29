Zelensky: la Russia ha radunato 100mila soldati vicino Pokrovsk Milano, 29 ago. (askanews) - La Russia ha concentrato "fino a 100mila" soldati nei pressi di Pokrovsk, una città chiave nell'Ucraina orientale. Lo ha denunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un momento in cui gli sforzi internazionali per la pace sembrano essere in stallo. La situazione nell'area di Pokrovsk "è oggi la più preoccupante", ha detto Zelensky ai giornalisti. Le forze armate russe stanno "in ogni caso preparando azioni offensive", ha aggiunto.