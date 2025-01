Zelensky in vista Auschwitz: Il male non vinca Auschwitz, 27 gen. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy partecipa alle commemorazioni della Giornata internazionale dell'Olocausto e dell'80° anniversario della liberazione del campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau. Zelensky ha affermato che il mondo deve unirsi contro il male, e si è detto contrario all'amnistia. "La memoria dell'Olocausto sta gradualmente svanendo. Non dobbiamo permettere che si dimentichi", ha affermato Zelensky, che è di origine ebraica. "La missione di tutti è fare tutto il possibile per impedire al male di vincere", ha aggiunto, riferendosi chiaramente alla Russia.