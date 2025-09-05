Zelensky: in Ucraina possibili "migliaia" di soldati occidentali Roma, 5 set. (askanews) - Durante una conferenza stampa con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "migliaia" di truppe occidentali potrebbero essere schierate come parte delle garanzie di sicurezza in un accordo di pace per porre fine alla guerra con la Russia. "Non si tratterà sicuramente di una cifra singola, ma di migliaia. E questo è un dato di fatto, ma è ancora un po troppo presto per parlarne", ha affermato Zelensky.