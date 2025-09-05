Venerdì 5 Settembre 2025

Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Duchessa di KentGiorgio ArmaniTestamento ArmaniLuna di sangueSinner-AliassimeQualificazioni mondiali
Acquista il giornale
VideoZelensky: in Ucraina possibili "migliaia" di soldati occidentali
5 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Zelensky: in Ucraina possibili "migliaia" di soldati occidentali

Zelensky: in Ucraina possibili "migliaia" di soldati occidentali

Roma, 5 set. (askanews) - Durante una conferenza stampa con il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che "migliaia" di truppe occidentali potrebbero essere schierate come parte delle garanzie di sicurezza in un accordo di pace per porre fine alla guerra con la Russia. "Non si tratterà sicuramente di una cifra singola, ma di migliaia. E questo è un dato di fatto, ma è ancora un po troppo presto per parlarne", ha affermato Zelensky.