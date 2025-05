Zelensky: domani incontro "coalizione volenterosi" in Ucraina Milano, 9 mag. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i leader europei della "coalizione dei volenterosi" si incontreranno in Ucraina sabato. "Anche in Ucraina ci stiamo preparando a incontrare i leader della coalizione dei volenterosi. Domani abbiamo degli incontri", ha dichiarato Zelensky in un vertice militare a Oslo tramite collegamento video, ha riportato l'Afp, senza specificare chi parteciperà.