Zelensky: disponibili a inviare squadra di tecnici a incontro Gedda Helsinki, 19 mar. (askanews) - Il presidente ucraino si è detto disponibile a inviare una squadra di "tecnici" nel caso di possibili negoziati in Arabia Saudita su un cessate il fuoco parziale. Questa squadra includerebbe "personale militare, specialisti del settore energetico" e "infrastrutture civili", ha spiegato Zelensky, in conferenza stampa a Helsinki congiunta con il presidente finlandese Alexander Stubb. Zelensky, tuttavia, non ha precisato se l'Ucraina è stata invitata ai colloqui annunciati domenica 23 marzo a Gedda, in Arabia Saudita, dall'inviato americano Steve Witkoff, che non ha fornito dettagli sui partecipanti. "Indipendenza e sovranità, anche i territori che sono temporaneamente occupati, sono temporaneamente occupati. Non diventeranno mai russi", ha sottolineato Zelensky. "Il prossimo incontro con l'Arabia Saudita significa che se si parla di cessate il fuoco parziale, ad esempio in termini di infrastrutture, energia, etc, si discuterà anche di sicurezza della navigazione. In altre parole, sarà un team tecnico competente. Dalla nostra parte ci sarà sicuramente personale militare, specialisti dell'energia e persone che hanno molta familiarità con le infrastrutture portuali e altre infrastrutture civili. Cioè, è un livello tecnico. Questo non è proprio l'incontro diplomatico che si è già tenuto".