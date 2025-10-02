Giovedì 2 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Video
VideoZelensky avverte: Mosca può violare lo spazio aereo ovunque in Europa
2 ott 2025
Zelensky avverte: Mosca può violare lo spazio aereo ovunque in Europa

Milano, 2 ott. (askanews) - Dal vertice della Comunità Politica Europea a Copenaghen, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky avverte gli altri leader che la Russia ha la capacità di violare lo spazio aereo "ovunque" nel continente. "Se i russi osano lanciare droni contro la Polonia o violare lo spazio aereo dei paesi del Nord Europa, significa che può accadere ovunque", afferma Zelensky. "Nell'Europa occidentale, a sud, abbiamo bisogno di forze di risposta e difesa rapide ed efficaci che sappiano come gestire i droni", conclude.