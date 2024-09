Zelensky all'Onu: "La Russia può solo essere costretta alla pace" New York, 25 set. (askanews) - La Russia deve essere "costretta" alla pace. Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel suo discorso alle Nazioni Unite, durante una sessione del Consiglio di Sicurezza dedicata all'Ucraina. "La Russia può solo essere costretta alla pace ed è esattamente quello che deve essere fatto: costringere la Russia alla pace", ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che "Putin ha infranto così tante norme e regole internazionali, che non si fermerà da solo". Il presidente ucraino ha inoltre sottolineato che è necessario "preparare il secondo vertice di pace per porre fine alla guerra" e ha invitato "tutti voi, tutte le nazioni di sani principi, a unirsi a noi in questo processo".