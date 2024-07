Zelensky alla cerimonia per la Giornata dell'indipendenza ucraina Kiev, 15 lug. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato a una cerimonia in onore del Giorno dell'Indipendenza dell'Ucraina a Kiev. Nell'occasione ha voluto ringraziare i soldati del suo paese per la loro lotta per garantire la sopravvivenza dell'Ucraina. "La nostra statualità è il vostro successo", afferma Zelensky.