Sabato 23 Agosto 2025

18 ago 2025
Zelensky a Washington incontra inviato speciale di Trump Kellogg

Washington, 18 ago. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato l'inviato speciale di Trump, Keith Kellogg a Washington, prima dei cruciali colloqui con il presidente americano Donald Trump. Questo incontro, a cui parteciperanno anche i leader europei, segue al vertice di venerdì tra Trump e il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, che non è riuscito a portare a un cessate il fuoco dopo quasi tre anni e mezzo di guerra.