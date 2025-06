Zelensky a Vienna, Austria "neutrale militarmente, non politicamente" Vienna, 16 giu. (askanews) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in visita a Vienna, dove ha tenuto una conferenza stampa con l'omologo austriaco, Alexander Van der Bellen. L'Austria non è membro della Nato, ciò nonostante: "Ribadisco oggi che fin dall'inizio dell'invasione russa nel febbraio 2022, l'Austria si è schierata senza esitazione dalla parte del diritto internazionale e dell'Ucraina. L'Austria può essere militarmente neutrale, ma in nessun modo politicamente". "L'Austria, ad esempio, era ed è tradizionalmente un importante partner economico e uno dei maggiori investitori in Ucraina", ha sottolineato Van der Bellen. "Circa 200 aziende austriache hanno una presenza permanente in Ucraina e così dovrà rimanere anche in futuro", ha ricordato.