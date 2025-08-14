Sabato 23 Agosto 2025

È ora di sanzioni per Israele

Bruno Vespa
È ora di sanzioni per Israele
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Uragano ErinUcraina RussiaCorea del Nord UcrainaPiante velenosePensione a 64 anni
Acquista il giornale
VideoZelensky a Londra, accolto calorosamente da Starmer a Downing Street
14 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Video
  3. Zelensky a Londra, accolto calorosamente da Starmer a Downing Street

Zelensky a Londra, accolto calorosamente da Starmer a Downing Street

Londra, 14 ago. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha accolto calorosamente il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj a Downing Street alla vigilia del vertice chiave Usa-Russia in Alaska. I due si sono dati un abbraccio. Zelensky è volato nel Regno Unito dopo aver partecipato da Berlino all'incontro virtuale con i leader europei e il presidente Usa Donald Trump, accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz.