Zelensky a Londra, accolto calorosamente da Starmer a Downing Street Londra, 14 ago. (askanews) - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha accolto calorosamente il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj a Downing Street alla vigilia del vertice chiave Usa-Russia in Alaska. I due si sono dati un abbraccio. Zelensky è volato nel Regno Unito dopo aver partecipato da Berlino all'incontro virtuale con i leader europei e il presidente Usa Donald Trump, accanto al cancelliere tedesco Friedrich Merz.