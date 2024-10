Zelensky a Berlino, Scholz: non accetteremo pace dettata dalla Russia Berlino, 11 ott. (askanews) - "È chiaro che la pace può essere realizzata solo sulla base del diritto internazionale, ciò richiederà sforzi enormi tuttavia, lo sforzo per raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina rimane il principio guida della nostra azione comune, non accetteremo una pace dettata dalla Russia". Così il cancelliere tedesco Olaf Scholz al termine dell'incontro a Berlino col presidente ucraino Volodomyr Zelensky che nella capitale tedesca ha concluso il tour dei principali alleati europei per chiedere sostegno contro la Russia. Nell'occasione la Germania ha annunciato di aver messo a disposizione dell'Ucraina un nuovo pacchetto di aiuti militari per un valore di 600 milioni di euro.