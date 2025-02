Zdenek Zeman al Gemelli, risponde alle cure dopo il ricovero per ischemia Roma, 28 feb. (askanews) - Al Policlinico Gemelli si prega per Papa Francesco ma per i tifosi della capitale c'è un altro motivo di ansia: l'ex allenatore Zdenek Zeman è ancora ricoverato in terapia intensiva. Secondo fonti del Gemelli starebbe reagendo alle cure a base di anticoagulanti e antiaggreganti, ed è vigile e collaborativo; non è ritenuto in pericolo di vita. Zeman, 77 anni, era arrivato giovedì nell'ospedale romano in codice rosso; reduce da una forte influenza, è stato ricoverato con sintomi di una ischemia cerebrale. Il boemo aveva lasciato l'ultima panchina un anno fa. Nato a Praga e naturalizzato italiano, noto per il suo stile di gioco spettacolare, ha allenato molte squadre della serie A nel corso di una lunga carriera. Nella capitale ha lasciato un segno indelebile, tre anni dal 94 sulla panchina della Lazio, poi un biennio alla Roma dal 97, e poi di nuovo in giallorosso nel 2012 per otto mesi.