Yemen, ucciso il leader militare dei ribelli Houthi Sanaa, 16 ott. (askanews) - In una dichiarazione trasmessa sul canale televisivo "Yemen TV" gestito dagli Houthi, il gruppo sostenuto dall'Iran ha annunciato che il capo militare dei ribelli Houthi dello Yemen, il maggiore generale Mohammed al-Ghamari, è stato ucciso in un attacco israeliano. "Che i conflitti con il nemico non siano finiti e che il nemico sionista riceva, con l'aiuto di Dio, una punizione deterrente per i crimini commessi, fino alla liberazione di Gerusalemme e alla fine dell'entità, se Dio vorrà"