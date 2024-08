Yemen, preghiere per Haniyeh e minacce a Israele: risposta sismica Milano, 2 ago. (askanews) - Rappresentanti e sostenitori degli Houthi pregano per il leader di Hamas Ismail Haniyeh a Sanaa mentre il suo funerale si svolge a Doha. "Il nostro messaggio a Israele è che i vostri omicidi non ci spaventeranno. La risposta sta arrivando, sarà sismica e vi pentirete di ciò che avete fatto", promette un sostenitore dei ribelli appoggiati dall'Iran.