Venerdì 26 Settembre 2025

Italiani re degli sprechi

Andrea Segrè*
Italiani re degli sprechi
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Netanyahu OnuMattarella FlotillaAerei Nato RussiaDroni russiMondiali volley 2025Tale e Quale show
Acquista il giornale
VideoYemen, lo scenario a Sanaa all'indomani dell'attacco di Israele
26 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Yemen, lo scenario a Sanaa all'indomani dell'attacco di Israele

Yemen, lo scenario a Sanaa all'indomani dell'attacco di Israele

Gli edifici colpiti nel quartiere di Al-Raqqas. Bilancio di almeno 9 morti e 170 feriti