Yemen, Houthi: il bilancio vittime degli attacchi Usa sale a 53 Saada (Yemen), 17 mar. (askanews) - Il bilancio delle vittime dell'attacco statunitense allo Yemen sale a 53, affermano gli Houthi, tra i morti ci sono cinque bambini e due donne mentre il numero dei feriti è salito a 98. Gli Stati Uniti hanno effettuato attacchi su larga scala contro decine di obiettivi nello Yemen controllato dagli Houthi. "Nessuna forza terroristica impedirà alle navi commerciali e navali americane di navigare liberamente sulle vie d'acqua del mondo" ha detto il Presidente Donald Trump. "Useremo una forza letale schiacciante finché non avremo raggiunto il nostro obiettivo. L'inferno si abbatterà su di voi come mai prima", ha aggiunto. "L'Iran non farà la guerra, ma se qualcuno lo minaccia, darà risposte appropriate, decisive e conclusive" ha detto Hossein Salami, il capo delle Guardie della Rivoluzione Il leader degli Houthi AbdulMalik al-Houthi ha affermato che prenderanno di mira le navi americane nel Mar Rosso finché gli Stati Uniti continueranno i loro attacchi in Yemen. "Risponderemo all'escalation americana con un'escalation, e ciò includerà un divieto di navigazione già in vigore per la navi israeliane" ha detto il portavoce Yahya Saree.