Yemen, Houthi colpiscono aeroporto Tel Aviv e gli Usa attaccano Sanaa Sana'a, 5 mag. (askanews) - Le immagini dell'emittente Al-Masirah, gestita dagli Houthi, mostrano le conseguenze di una serie di attacchi aerei americani su Sanaa, capitale dello Yemen, e nelle aree circostanti, dopo l'attacco missilistico dei ribelli sostenuti dall'Iran contro l'aeroporto di Tel Aviv, che ha provocato 6 feriti e interrotto brevemente il traffico aereo, mentre il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha già promesso una risposta "multi-fase". Intanto i ribelli Houthi hanno ribadito che prenderanno di mira gli aereoporti israeliani e invitato le compagnie aeree a "cancellare i loro voli" per Israele. "In risposta all'escalation israeliana e alla decisione di espandere le sue operazioni aggressive a Gaza, le forze armate yemenite annunciano che imporranno un blocco aereo totale al nemico israeliano, prendendo ripetutamente di mira gli aeroporti, tra cui l'aeroporto di Lod, noto agli israeliani come aeroporto Ben Gurion", vicino a Tel Aviv, ha dichiarato il loro portavoce militare, Yayha Saree. Infine l'Iran ha respinto le accuse di Netanyahu, affermando in una nota che le azioni dello Yemen contro Israele e a sostegno della Palestina si basano su "una decisione indipendente".