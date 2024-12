Yemen, grande manifestazione a Sanaa dopo l'attacco israeliano Milano, 27 dic. (askanews) - Migliaia di sostenitori degli Houthi manifestano nelle strade di Sanaa contro i recenti attacchi israeliani in Yemen e in solidarietà con Gaza. "L'equazione è cambiata in: puntare all'aeroporto per il bene dell'aeroporto, al porto per il bene del porto e all'infrastruttura per il bene dell'infrastruttura", ha affermato un simpatizzante degli Houthi.