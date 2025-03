Yemen, almeno 10 attacchi Usa in aree controllate dagli Houthi Milano, 19 mar. (askanews) - Il Comando per il Medio Oriente (Centcom) dell'esercito statunitense ha diffuso sui social un video che mostra il lancio di missili e il decollo di caccia F/A-18 Hornet per colpire il regime dei ribelli Houthi nello Yemen. I media vicini al movimento sostenuto dall'Iran riferiscono di almeno 10 attacchi nelle ultime ore in diverse aree dello Yemen, tra cui la provincia di Saada e Hodeidah. Il portavoce militare del gruppo, Yahya Sarea, ha dichiarato, senza fornire prove, che gli Houthi hanno preso di mira la portaerei USS Harry S. Truman e altre navi da guerra con missili e droni, sventando l'attacco degli Stati Uniti.