Xi Jinping in Cambogia, ultima tappa del tour nel sud-est asiatico Milano, 17 apr. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato a Phnom Penh, in Cambogia, per l'ultima tappa del suo tour nel Sud-est asiatico. Xi ha visitato prima il Vietnam e poi la Malesia, con l'obiettivo di rafforzare i legami commerciali con quei paesi e contrastare i dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.