Xi Jinping: d'accordo a "rafforzare l'amicizia Cina-Kazakistan" Astana, 17 giu. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev, durante la sua visita ad Astana e ha affermato che il Paese dell'Asia centrale è "un vicino amichevole e un partner strategico" con cui desidera "rafforzare" l'amicizia. Il Kazakistan ospita la seconda edizione del Summit Cina-Asia centrale in Kazakistan, che riunisce i leader di Cina, Kazakistan, Kirghizistan, Uzbekistan, Tagikistan e Turkmenistan. "Sotto la vostra guida, il Kazakistan ha intrapreso un percorso di sviluppo e rivitalizzazione in linea con le sue condizioni nazionali, e ha costantemente raggiunto nuovi traguardi nella costruzione della nazione. In qualità di vicino amichevole e partner strategico, la Cina è sinceramente soddisfatta. Le relazioni sino-kazake sono state messe alla prova dai cambiamenti internazionali e hanno sempre mantenuto un elevato livello di operatività". "Sono d'accordo con voi nel rafforzare in modo incrollabile l'amicizia tra Cina e Kazakistan, compiere sforzi concertati per promuovere una cooperazione a tutto tondo e contribuire maggiormente alla pace e allo sviluppo regionale e mondiale con la stabilità e l'energia positiva delle relazioni sino-kazake", ha aggiunto.