Xi Jinping ad Hanoi, omaggio a Ho Chi Minh e incontro con Luong Cuong Hanoi, 15 apr. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping ha reso omaggio al defunto leader rivoluzionario vietnamita Ho Chi Minh nell'ultimo giorno della sua visita ad Hanoi, parte del viaggio del leader cinese nel Sudest asiatico, nel mezzo della guerra doganale con Washington. Xi è stato poi ricevuto dal presidente vietnamita Luong Cuong, con cui ha avuto un lungo incontro. Secondo i media statali di Pechino, il leader cinese ha invitato il suo Paese e il Vietnam a "opporsi alle prepotenze unilaterali e a sostenere la stabilità del sistema globale di libero scambio". Qualche ora dopo, il presidente Usa Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti alla Casa Bianca che l'incontro in Vietnam ha lo scopo di danneggiare gli Stati Uniti. "Non do la colpa alla Cina. Non incolpo il Vietnam. Non lo faccio. Vedo che si sono incontrati oggi, e questo è meraviglioso", ha detto. "È un incontro bellissimo... Per cercare di capire come fregare gli Stati Uniti d'America". Cina e Vietnam hanno firmato 45 accordi di cooperazione su catene di approvvigionamento, intelligenza artificiale, pattugliamenti marittimi congiunti e sviluppo ferroviario. Durante l'incontro con il leader vietnamita To Lam, Xi ha affermato che i loro Paesi si trovano "a un punto di svolta .. e devono andare avanti a mani congiunte".