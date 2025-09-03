Mercoledì 3 Settembre 2025
Parigi e Roma collaborino
Pierfrancesco De Robertis
Sigonella
Parata Pechino
Armi Cina
Ciro Grillo
Sinner Musetti
Italia volley
Xi, con un abito in stile Mao, con Putin e Jong Un alla grande parata militare
3 set 2025
Xi, con un abito in stile Mao, con Putin e Jong Un alla grande parata militare
Xi, con un abito in stile Mao, con Putin e Jong Un alla grande parata militare
26 capi di Stato in piazza Tienanmen per l'80 anniversario della vittoria su Giappone e fine II Guerra Mondiale
