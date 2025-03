"Womeness", Yvonne Sciò: racconto la rivoluzione pacifista di 5 donne Roma, 5 mar. (askanews) - Cinque grandi donne di oggi, simboli di lotte, conquiste e cambiamento sociale per tutti. Per la Giornata internazionale della donna arriva "Womeness", documentario scritto e diretto da Yvonne Sciò (prodotto da Magic Moments Films e Luce Cinecittà), in onda su Sky Arte l'8 marzo (alle 21.15), in streaming su NOW e disponibile anche on demand, presentato in un evento all'Ara Pacis a Roma. Dalla scrittrice Dacia Maraini a Emma Bonino, da Sussan Deyhim, compositrice e cantante iraniana in esilio, a Tomaso Binga, artista verbo visiva che usa il proprio corpo per contestare potere e immaginario maschilista, fino alla giapponese Setsuko Klossowska de Rola, pittrice e scultrice, moglie del pittore Balthus. Ognuna, con il suo stile e la sua forza, ha affermato la propria identità nel mondo, con una lotta rivoluzionaria e pacifica. Yvonne Sciò: "Tre donne italiane, una iraniana e una giapponese, donne completamente diverse, per me è molto importante raccontare questa rivoluzione pacifista, donne che soprattutto hanno usato il corpo, sono state le prime, bisogna sempre ricordarle e ringraziarle, parlarne sempre di più". A proposito del suo lavoro, Sussan Deyhim ha detto che con la musica "può esprimere qualcosa di spirituale ed esteticamente elevato, in modo da poter aiutare il mondo, che è in condizioni così terribili, a ricordare che siamo più grandi di tutte queste piccole questioni politiche e lo si può abbellire con un'arte sorprendente e c'è una potente spiritualità nell'arte". Nel docufilm si racconta la vita di queste cinque donne, fra passione, amore, forza e resilienza. Molte le immagini provenienti dall'Archivio Luce con le testimonianze di chi ha attraversato la stagione del femminismo storico italiano. "Due giorni fa sono stata da Emma Bonino, arrivavo trafelata da Milano, l'ho filmata correndo e lei mi ha detto: 'se si può, si deve', parole di cui bisogna ricordarsi, io mi sono messa a piangere, sentirlo da una donna che ha dedicato la sua vita a questo e continuerà a farlo.... Mi sento fortunatissima" ha detto ancora Sciò. "Il racconto delle conquiste delle donne è il racconto della modernità del nostro Paese - ha commentato Chiara Sbarigia, presidente di Cinecittà - il film di Yvonne Sciò ha il pregio di dipanare un racconto che unisce la memoria dell'Archivio Luce alle testimonianze preziose di Dacia, Emma e Tomaso che hanno attraversato la stagione formidabile del femminismo storico italiano. Sciò ci guida dall'altra parte del mondo nella vita di Setsuko e Sussan: la prima che sfida giovanissima le convenzioni seguendo Balthus in Italia, la seconda che con la sua arte racconta la lotta sia delle artiste iraniane contemporanee, come Shirin Neshat, che di quelle del passato con la poetessa Forough Farrokhzad".