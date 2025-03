WMC, Motorola punta su integrazione e innovazione concreta Barcellona, 4 mar. (askanews) - Integrazione, dialogo tra i vari dispositivi e miglioramento della relazione tra device mobili e computer. Punta su questi aspetti Motorola al Mobile World Congress di Barcellona dove, insieme a Lenovo, ha presentato le proprie novità. "Raccontiamo l'integrazione con Lenovo - ha detto ad askanews Giorgia Bulgarella, responsabile Marketing di Motorola Italia - presentiamo SmartConnect 2.0 che è la novità principale di Motorola al Mobile World Congress dove in maniera seamless dispositivi diversi con ecosistemi diversi si parlano tra loro: PC, tablet e telefoni. Un utilizzo sempre più integrato che utilizza anche l'intelligenza artificiale per permetterti di fare ricerca complesse grazie all'interazione tra i dispositivi e poi appunto la possibilità anche di dare dei comandi vocali per fare aprire in maniera seamless le app da un dispositivo o un altro". Accanto ai modelli di smartphone, dove Motorola lavora sempre su forme innovative, nello stand si trova anche una visione, che vuole mettere al centro la funzionalità. "Sicuramente Motorola - ha aggiunto Giorgia Bulgarella - si pone da innovatore, da leader, da azienda che guarda all'integrazione e all'innovazione funzionale per il consumatore finale, quindi non l'innovazione per l'innovazione ma un'innovazione che sia utile e lo fa con tutto un gruppo alle spalle che permetterà appunto di avere delle soluzioni concrete che già vediamo oggi al Mobile World Congress e continueremo a vedere nel futuro".