Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Dazi Usa CinaAccordo GazaMetano AntartideGiro di Lombardia 2025Ballando con le stelle 2025
Acquista il giornale
VideoWitkoff parla alla piazza degli ostaggi a Tel Aviv
11 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Witkoff parla alla piazza degli ostaggi a Tel Aviv

Witkoff parla alla piazza degli ostaggi a Tel Aviv

L'inviato Usa elogia il coraggio delle famiglie, "avete commosso il mondo"