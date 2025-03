Witkoff conferma l'incontro con ucraini in Arabia Saudita Milano, 6 mar. (askanews) - L'inviato statunitense Steve Witkoff ha afferma che ha intenzione di recarsi in Arabia Saudita per parlare con gli inviati ucraini di un cessate il fuoco con la Russia e di un "quadro" per un accordo più lungo. "Stiamo ora discutendo per coordinare un incontro con gli ucraini a Riyad, o potenzialmente anche a Gedda", ha detto Witkoff ai giornalisti, affermando che "l'idea è di mettere a punto un quadro per un accordo di pace e un cessate il fuoco iniziale".