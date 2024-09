WIP e SACE lanciano il nuovo algoritmo in supporto delle PMI Bergamo, 16 set. (askanews) - Un passo importante per le imprese italiane firmato WIP Consulting. La società - brand del gruppo Sinergia - ha infatti ufficializzato il lancio di WAAM, WIP Audit Assessment Model, un algoritmo sviluppato per aiutare le PMI a scegliere dove esportare con il massimo contenimento del rischio di impresa. Abbiamo parlato con Roberto Allara, Head of Sales PMI SACE: "WAAM è uno strumento utile, efficace che può aiutare le imprese a fare il salto di qualità per essere attori dell'export. Attraverso lo studio e l'approfondimento dei punti di miglioramento e attraverso il rafforzamento delle competenze aziendali sia in ambito di processi che di capitale umano, le imprese possono mettere a frutto un investimento importante che consentirà a loro di lavorare al meglio sui mercati internazionali. SACE è quotidianamente al fianco dei propri clienti attraverso gli strumenti di assicurazione, finanza, e parliamo di filiera pensiamo ad esempio al Reverse Factory in ottica sostenibile". WAAM funziona in modo diretto ed efficace, analizzando gli elementi di competitività dell'azienda e del prodotto. Con il fine di disegnare strategie di business fattibili. È poi intervenuta Rita Palumbo, CEO WIP Consulting: "L'algoritmo si chiama WAAM che è l'acronimo di Wip Audit Assessment Model, ed è un algoritmo proprietario di Wip Consulting. È un algoritmo che oggettivamente rileva lo status quo delle aziende e fa si che l'imprenditore abbia costantemente il monitoraggio dell'andamento della propria azienda per risolvere eventuali aree di crisi e avviare progetti di sviluppo in modo continuativo ed efficace". Fondamentale in questo senso la sinergia delle forze in campo, con la collaborazione tra SACE e il Gruppo Sinergia a fare da base solida al progetto. In ultimo abbiamo parlato con Stefano Lamera, Presidente Sinergia: "La nostra collaborazione era prevalentemente legata all'offerta ai nostri clienti dei nostri servizi prevalentemente legate alle esigenze export delle aziende o di assicurazione crediti. Abbiamo vissuto con loro la forte accelerazione delle esigenze di mercato di sostenibilità, di tutte le tematiche ESG e per noi sono diventati il partner ideale per condividere questa possibilità di assistere il mercato su queste tematiche". Ha poi così concluso Roberto Allara, Head of Sales PMI SACE: "Da pochi mesi abbiamo aperto il nostro portale SACE ESG Hub dentro al quale le imprese possono comprendere la loro situazione e trovare nell'offerta SACE Sostenibile così come nei prodotti che i nostri partner offriranno sulla nostra piattaforma validi strumenti per questo importante percorso in ottica ESG". Un percorso lungo, difficile, ma fondamentale. Come lo è l'assistenza alle imprese italiane, nella loro crescita, nella loro internazionalizzazione e nel loro sviluppo sostenibile.