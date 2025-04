Winx Club, svelate le prime immagini: canta Virginia Bocelli Roma, 11 apr. (askanews) - Svelati altri dettagli del nuovo capitolo di Winx Club, la serie che ha portato Rainbow al successo mondiale: il reboot della saga uscirà su Rai Kids da settembre e da ottobre su Netflix in tutto il mondo. Sarà Virginia Bocelli, giovane stella nascente del mondo della musica e del cinema, ad aprire le danze del reboot, che celebra il ventunesimo anniversario del classico made in Italy che ha affascinato milioni di fan in tutto il mondo. La voce della figlia del tenore Andrea Bocelli canterà "Forever Winx", la canzone inedita che accompagnerà le trasformazioni delle sei fate protagoniste di Winx Club. In questa clip un estratto del brano cantato da Virginia sulle immagini della trasformazione di Flora. Seguirà per tutto il mese di aprile il rilascio graduale delle nuove trasformazioni, che riveleranno lo stile unico e precursore di nuove tendenze delle fate, anticipando la nuova fashion doll collection in arrivo a fine anno che vede tra i nuovi outfit ali coloratissime e un ritorno all'iconico glitterato. "Forever Winx" uscirà in versione integrale il 2 maggio su tutte le piattaforme digitali, e i fan potranno vedere e ascoltare dal vivo Virginia Bocelli il 3 maggio al Comicon Napoli 2025. Virginia sarà ospite dell'evento e canterà sulle note della canzone della trasformazione sul palco del Music Dojo alle ore 17, accompagnata dalla Rainbow Dance Crew. Il reboot di Winx Club riscrive una delle saghe più attuali dei nostri tempi, esprimendo al massimo il suo spirito. Un ritorno alle origini che riprenderà la storia originale di Bloom e delle sue inseparabili amiche, fondendo i temi che hanno reso la serie un fenomeno planetario con una rinnovata visione contemporanea, trasportandoci in una Dimensione Magica tutta nuova in cui le Winx appariranno in una veste grafica inedita ed effetti speciali innovativi. La serie porterà alla ribalta sugli schermi di tutto il mondo il mix di amicizia e avventura, stile, comedy e magia, che hanno reso questa saga un intramontabile successo fatto di valori sempre attuali.