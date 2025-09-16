Willy Monteiro, a 5 anni dall'omicidio l'omaggio di Mattarella Colleferro (Rm), 16 set. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha commemorato a Colleferro (Rm) la figura di Willy Monteiro Duarte, giovane italiano di origine capoverdiana, vittima di omicidio e medaglia d'oro al valore civile alla memoria. Venne ucciso durante un pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma, mentre cercava di difendere un amico, proprio nella piazza che oggi è a lui intitolata e dove si è svolta la cerimonia per il quinto anniversario della tragedia. Il Capo dello stato ha deposto fiori e ha incontrato la madre del ragazzo.