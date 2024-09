Water scarcity, Amati (Almaviva): sviluppato ecosistema digitale Roma, 12 set. (askanews) - Nell'affrontare il tema della gestione dell'acqua ci sono diverse possibilità di intervento. Lo ha sottolineato Antonio Amati, Direttore Generale Divisione IT, Almaviva, in occasione del convegno "Water scarcity e la sfida dei Piani di gestione dei Distretti idrografici nazionali. Digitalizzazione dei processi, AI e modelli matematici a supporto della gestione delle risorse idriche" che si è svolto alla Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati. Amati ha sottolineato come "Il Gruppo Almaviva ha sviluppato un ecosistema digitale avanzato per il monitoraggio e la governance dell'acqua, che fornisce strumenti innovativi per il controllo delle dighe e del dissesto idrogeologico. Grazie a sensori multiparametrici e strumentazioni meteo correlati a banche dati pubbliche, è possibile formulare previsioni sui rischi individuando zone di accumulo, frane, cedimenti di argini e onde di piena. La nostra soluzione per la water scarcity consente la simulazione di nuovi invasi e di scenari critici, permettendo costantemente il bilanciamento tra domanda e offerta idrica, ottimizzando il consumo, evitando sprechi, aumentando efficacia e sicurezza".