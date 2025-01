Washington, proteste davanti alla Casa Bianca, "Trump non è immune" Washington, 29 gen. (askanews) - Erano poche decine i manifestanti davanti alla Casa Bianca a Washington contro le nuove politiche sull'immigrazione di Donald Trump e la sua decisione di bloccare i fondi a molte agenzie federali. Hanno marciato sventolando bandiere Usa e scandendo "così si comporta la democrazia", "così cominciano le dittature", "liberate i fondi federali", "la giustizia non può aspettare, Trump non è immune"