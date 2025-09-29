Lunedì 29 Settembre 2025

La frattura nell'Occidente

Carmine Pinto
La frattura nell'Occidente
Video
VideoWashington, ebrei ortodossi protestano fuori dalla Casa Bianca: "Fermiamo il genocidio"
29 set 2025
Washington, ebrei ortodossi protestano fuori dalla Casa Bianca: "Fermiamo il genocidio"

Cartelli e cori contro la visita di Netanyahu a Trump, richiesta la pace