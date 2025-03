"W Muozzart!", esce il thriller-noir diretto da Sebastiano Rizzo Roma, 28 mar. (askanews) - Si intitola "W MUOZZART!", il thriller-noir interamente girato ed ambientato in Puglia, diretto da Sebastiano Rizzo, Selezione ufficiale del Bif&est Bari nella categoria A Sud, presentato in anteprima mondiale domenica 23 marzo all'AncheCinema di Bari, alla presenza della produzione, del regista e del cast. Una storia di formazione e di passaggio, da un modello di società quasi grottesca, nella sua chiusura in logiche ataviche, dove sopravvivere richiede necessariamente la sopraffazione dell'altro, verso una visione della vita dove cambiare è forse possibile, nel desiderio profondo di salvare quel Mozart che custodiamo in fondo alla nostra anima e ai nostri ricordi. Il film, regia di Sebastiano Rizzo, soggetto e sceneggiatura di Beppe Cino, con Michele Venitucci, Clara Ponsot, Dante Marmone, Ivano Picciallo, Antonella Genga, Luciano Montrone, Totò Onnis, Sebastiano Rizzo; prodotto da Serena Porta per Kraken srl, produttore esecutivo Corrado Azzollini, distribuito da Draka Distribution, è realizzato con il contributo di Apulia Film Fund di Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. "Una storia ispirata ad una citazione di Antoine de Saint-Exupéry: "...in ciascuno di noi c'è un Mozart assassinato " La narrazione non offre una speranza generica - sottolinea Sebastiano Rizzo - ma traccia un percorso verso il cambiamento, enfatizzando l'importanza di scoprire il nostro "Mozart" interiore, prima che sia troppo tardi".