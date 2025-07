Von der Leyen: UE è "pronta per un accordo" con gli Stati Uniti Bruxelles, 3 lug. (askanews) - L'UE è "pronta per un accordo" con gli Stati Uniti, ha dichiarato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen prima dell'incontro dei negoziatori a Washington, in vista della scadenza del 9 luglio. "Per questo motivo abbiamo consultato una lista di riequilibrio e difenderemo gli interessi europei secondo necessità. In altre parole, tutti gli strumenti sono sul tavolo" ha aggiunto. Il rappresentante dell'UE per il commercio, Maros Sefcovic, si trova attualmente a Washington e incontrerà più tardi i suoi omologhi statunitensi.