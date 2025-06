Von der Leyen sente Netanyahu: con l'Iran soluzione negoziata Milano, 16 giu. (askanews) - La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha affermato di aver detto al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in una telefonata che la diplomazia era la migliore soluzione "a lungo termine" con l'Iran. Tuttavia, von der Leyen non si è spinta fino a chiedere un cessate il fuoco immediato, affermando che "l'Iran non avrà mai un'arma nucleare".