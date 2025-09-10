Von der Leyen: sconsiderata violazione russa di spazio aereo polacco Milano, 10 set. (askanews) - La presidente dell'UE Ursula von der Leyen ha definito la violazione dello spazio aereo polacco da parte dei droni russi "sconsiderata e senza precedenti", aggiungendo che "l'Europa è pienamente solidale con la Polonia" e ricevendo una standing ovation dal Parlamento europeo. La Polonia ha dichiarato mercoledì di aver fatto decollare i propri aerei insieme agli alleati per abbattere "oggetti ostili" che violavano il suo spazio aereo durante un attacco russo alla vicina Ucraina, una prima volta per un paese NATO durante la guerra.