Mercoledì 10 Settembre 2025
La parabola del leader
Riccardo Brizzi
La parabola del leader
Video
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni abbattuti PoloniaUcraina RussiaArticolo 4 NatoProtesta FranciaPellizzari Vuelta
Acquista il giornale
VideoVon der Leyen propone sanzioni contri ministri israeliani "estremisti"
10 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Video
  3. Von der Leyen propone sanzioni contri ministri israeliani "estremisti"

Von der Leyen propone sanzioni contri ministri israeliani "estremisti"

Milano, 10 set. (askanews) - La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen propone sanzioni contro i ministri "estremisti" in Israele e una sospensione parziale dell'accordo di associazione UE-Israele, di fronte a una situazione "inaccettabile" a Gaza. "Persone uccise mentre mendicavano cibo. Madri che tengono in braccio bambini senza vita - ha dichiarato - Queste immagini sono semplicemente catastrofiche. Quindi voglio iniziare con un messaggio molto chiaro: la carestia provocata dall'uomo non potrà mai essere un'arma di guerra. Per il bene dei bambini, per il bene dell'umanità, questo deve finire".